Equipes de manobras radicais Pro Tork

Apresentação em Minas Gerais e Rondônia

Duas equipes de manobras radicais da Pro Tork estão prontas para agitar o fim de semana. Entre sexta-feira (22) e domingo (24), o Cachorrão estará no Motofest da cidade de Fronteira (MG). Já no domingo, Joaninha se apresenta na Arena do Parque de Exposições de Vilhena (RO). Ambos os eventos contam com entrada franca, prestigie!

Sobre as equipes Pro Tork

O Cachorrão Moto Show, do atleta Wesley Rodrigues, consiste na demonstração de diversas manobras com bicicletas, motocicletas de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas são repletas de efeitos especiais e ainda contam com a interação da plateia.

A J99 é a equipe oficial de Gilmar “Joaninha” Flores, o principal piloto de motocross estilo livre do país. Ela conta com diversos atletas, desta vez, Robertt Fire também irá se apresentar. Ambos são especialistas no backflip – um giro completo com a motocicleta para trás.