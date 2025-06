Finais dos Jogos da Juventude agitam Ribeirão do Pinhal

Disputas reúnem 27 municípios

Ribeirão do Pinhal é palco, a partir desta sexta-feira (20), das partidas decisivas da fase regional da 37ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups). As disputas vão definir os classificados para a fase macrorregional, que acontecerá em Ivaiporã, nas modalidades de voleibol, basquetebol e futsal.

A competição teve início no dia 6 de junho e contou com a participação de 27 municípios. As partidas foram realizadas nos ginásios Tigrão e Totó de Carvalho, em Ribeirão do Pinhal, além do Ginásio Henrique Schmidt, em Santo Antônio da Platina, e o Ginásio Félix e Pedroso, em Nova Fátima.

Para o chefe do Escritório Regional da Paraná Esportes em Cornélio Procópio, Luiz Olchaneski, esta edição já entrou para a história. “Foi a maior participação de municípios até hoje. Tivemos jogos bastante equilibrados e de bom nível técnico, o que atraiu um público expressivo”, destacou.

Promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, em parceria com as prefeituras dos 12 municípios-sede, os Jogos da Juventude têm como objetivo incentivar a prática esportiva entre jovens de 14 a 17 anos matriculados nas redes pública e particular de ensino do Paraná.

Basquetebol Masculino – Semifinais

Local: Ginásio Henrique Schmidt (Santo Antônio da Platina)

Data: 21 de junho

14h – Assaí x Cornélio Procópio

15h15 – Santo Antônio da Platina x Andirá

Futsal Masculino – Quartas de Final

Local: Ginásio Tigrão (Ribeirão do Pinhal)

Data: 21 de junho

15h – Uraí x Nova Fátima

16h – Ribeirão Claro x Jacarezinho

17h – Santo Antônio da Platina x Assaí

18h – Ribeirão do Pinhal x Cornélio Procópio

Futsal Masculino – Semifinais

Local: Ginásio Tigrão (Ribeirão do Pinhal)

Data: 20 de junho

13h – Cornélio Procópio x Jacarezinho

14h – Ribeirão do Pinhal x São Sebastião da Amoreira

Handebol Feminino – Confronto Direto

Local: Ginásio Tigrão (Ribeirão do Pinhal)

Datas:

20 de junho – 13h30 – Uraí x Rancho Alegre

21 de junho – 10h – Rancho Alegre x Uraí

Handebol Masculino – Grupo Único

Local: Ginásio Tigrão (Ribeirão do Pinhal)

Datas:

20 de junho 17h15 – Itambaracá x Uraí 18h30 – Cornélio Procópio x Ribeirão do Pinhal

21 de junho 13h – Uraí x Cornélio Procópio 15h30 – Ribeirão do Pinhal x Barra do Jacaré



Voleibol Masculino – Semifinais

Local: Ginásio Totó de Carvalho (Ribeirão do Pinhal)

Data: 21 de junho

16h – Joaquim Távora x Jacarezinho

17h30 – Ribeirão do Pinhal x Quatiguá

Voleibol Feminino – Semifinais

Local: Ginásio Totó de Carvalho (Ribeirão do Pinhal)

Data: 21 de junho

13h – Jacarezinho x Andirá

14h30 – Cambará x Siqueira Campos

Texto e fotos: Marcos Júnior