Bandeirantes: Manos participam dos JAPs

Na fase final em Apucarana

A equipe de Bandeirantes já está uniformizada e os árbitros começam a conferência da documentação para o início da partida. Mas uma coisa chama a atenção, é o sobrenome de quatro atletas relacionados: “TOMÉ’. A situação aconteceu na fase regional dos Jogos Abertos do Paraná em Ribeirão do Pinhal e na fase macrorregional em Cornélio Procópio. Será semelhante a partir desta sexta-feira, 22, na fase final que ocorre em Apucarana.

São quaro irmãos que compõem o elenco Jadson William de Oliveira Tome, Ewerton Fernando Oliveira Tomé, Jefferson de Oliveira Tomé e Kleberson de Oliveira Tomé. Eles poderiam ter um reforço, caso o irmão mais velho (Fagner) tivesse sido liberado do trabalho durante a competição.

Kleberson de Oliveira Tomé destaca que é um grande privilégio por jogar com os irmãos. Ewerton Fernando Oliveira Tomé ainda explica que eles têm um time na cidade de Bandeirantes e que os cinco são presidentes.

Mas, não é só dentro de quadra que a família está unida. Ewerton Fernando Oliveira Tomé lembra que os pais também acompanham regularmente as partidas e estão sempre nas arquibancadas, torcendo. Para o goleiro Jadson William de Oliveira Tomé a vida na posição já não é fácil, mas com a mãe atrás da meta defendida por ele se torna uma missão a mais.

Ele explica que o grupo tem realizado treinamentos e está com uma grande expectativa para a competição. “Queremos fazer bonito por lá”, comentou para a reportagem.

Promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, com apoio das prefeituras de cada município-sede, a 66ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS) conta com mais de 12,1 mil participantes inscritos, número acima dos 11,8 mil de 2023. A Fase Regional atende 62,9% das cidades paranaenses, totalizando 251(Texto e foto: Marcos Junior).