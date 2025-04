Jacarezinho encerra fase local dos JEPs

Na tarde de terça-feira

Após dias de disputas intensas e muito espírito esportivo, foram realizadas as finais e a premiação dos campeões, que agora irão representar a cidade na Fase Regional, que também será sediada em Jacarezinho a partir do dia 16 de maio, com a participação de 12 municípios.

A cerimônia final contou com a presença do vice-prefeito Antônio Neto, que representou o prefeito Marcelo Palhares, reafirmando o compromisso da gestão com o incentivo ao esporte, à educação e à formação dos nossos jovens.

Os JEPS têm como missão promover o desporto e o paradesporto educacional, revelar talentos, despertar o gosto pela prática esportiva e fortalecer valores como disciplina, respeito e superação.

Confira alguns dos destaques da fase municipal:

• Basquete Masculino B: Colégio Anseio (classificado por inscrição única)

• Basquete Masculino A: Colégio José Pavan (inscrição única)

• Voleibol Feminino B: Campeão – Colégio Elo | Vice – Colégio Magnus

• Voleibol Feminino A: Campeão – Colégio Magnus | Vice – Colégio Sesc

• Futsal Feminino B: Campeão – Colégio Elo | Vice – Colégio Anseio

• Futsal Feminino A: Campeão – Colégio Anseio | Vice – Colégio Sesc

• Futsal Masculino A:

Campeão – Elo | Vice: Rui Barbosa

• Futsal Masculino B:

Campeão – Elo | Vice: Luiz Setti

A Secretaria de Educação e a comissão organizadora parabeniza todos os atletas, professores e escolas envolvidas.