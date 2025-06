Jogos escolares agitam Cornélio

Mais de 2 mil atletas disputam macrorregional A fase macrorregional da 71ª edição dos Jogos Escolares do Paraná começou na noite de quarta-feira (11) em Cornélio Procópio, com cerimônia de abertura no Ginásio de Esportes João Batista Paiva Gatti, o “Gatinho”. As competições seguem até o dia 15 de junho.

Cerca de 2.100 pessoas, entre atletas, técnicos e organizadores, participam do evento. Os estudantes competem em diversas modalidades: futsal, vôlei, basquete, handebol, vôlei de praia, atletismo, xadrez e tênis de mesa.

A chefe do Núcleo Regional de Educação, Mayra Iida Moraes, destacou o papel do esporte no desenvolvimento dos alunos: “Parabéns a todos que estão aqui. Reunimos os melhores atletas da região e teremos jogos incríveis.”

Participam desta fase os campeões das etapas regionais dos núcleos de Cornélio Procópio, Jacarezinho, Ibaiti e Wenceslau Braz, além da cidade-sede. Os vencedores garantem vaga na fase final, que será disputada em Foz do Iguaçu (para atletas de 15 a 17 anos) e em Toledo (para os de 12 a 14 anos).

Os Jogos Escolares são organizados pelo Governo do Estado, por meio das secretarias da Educação e do Esporte, com apoio das prefeituras, Núcleos Regionais de Educação, Escritórios Regionais do Esporte e da Federação Paranaense do Desporto Escolar.