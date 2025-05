Karateca brazense é vice campeão em SP

Dedicação e treinamento

Open das Américas de Karatê foi realizado em São Paulo/SP entre os dias 15 a 18 deste mês tendo como Vice Campeão de “Kumite” o aluno Felipe do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Cívico Militar Miguel Maluf de Wenceslau Braz, evento de expressão e que contou com vários atletas, inclusive de outros países.

Kumite (組手) significa “luta” ou “combate” no contexto das artes marciais japonesas, especialmente no Karatê. É a prática de treino com um adversário, onde se aplicam as técnicas aprendidas em Kihon (técnicas básicas) e Kata (formas).

Segundo o Sensei Jussé, treinador dos atletas da região, o aluno Felipe sempre se destaca nas suas categorias, resultado de muita dedicação e treinamento e que Felipe é um orgulho imenso para a cidade de Wenceslau Braz e para o Colégio Cívico Militar de Wenceslau Braz, local onde estuda e iniciou seus treinamentos quando existia o antigo “Programa de Karatê”, apoiado na época por comerciantes da cidade, comentou o Sensei.