Marlon se destaca em categoria de Big Trail

Campeonato Brasileiro iniciou em Poços de Caldas (MG)

O Campeonato Brasileiro de Big Trail teve início nesta sexta-feira, dia 21, com a realização do prólogo do King Off The Jungle (Rei da Selva, da Floresta, na tradução em Português) em Poços de Caldas, Minas Gerais. A Pro Tork / KTM Sportbay Racing Team foi o destaque, vencendo duas categorias, além de alcançar um outro segundo lugar.

Marlon Bonilha venceu a categoria principal, Heavy Pro, surpreendendo a todos com sua tocada a bordo de uma KTM 1290 Adventure R. José Américo também mandou ver, alcançando a primeira colocação na Big Pro. Por fim, Andreia Pasa foi a segunda colocada na Feminina Big.

A prova aconteceu em um circuito montado em uma pedreira desativada, com quatro voltas de oito quilômetros, que exigiram muita técnica dos competidores. Os resultados renderam pontos importantes na classificação, além de definirem a ordem de largada para o próximo desafio.

“O percurso teve muita subida e descida com pedras soltas, tivemos que pilotar praticamente o tempo todo de pé. Consegui abrir uma boa vantagem, me sinto muito bem fisicamente e animado”, disse Marlon, diretor-presidente do Grupo Pro Tork.

A prova contará com cinco voltas de cinco quilômetros e irá requerer ainda mais perícia dos competidores. A expectativa da Pro Tork / KTM Sportbay Racing Team é terminar a primeira etapa do BITES no alto do pódio nas três categorias.

