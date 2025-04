Motores aquecem no Sportbay Motocross

Melhores pilotos se reúnem neste fim de semana

O Sportbay Campeonato Paranaense de Motocross 2024 terá sua sétima etapa realizada neste fim de semana, dias 12 e 13 de outubro, em pista especialmente preparada no Centro de Eventos de Telêmaco Borba, na região dos Campos Gerais, a 235 km da capital, Curitiba. As melhores equipes já confirmaram presença, entre elas a Pro Tork Racing Team.

Quem se destaca pela maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes são os pilotos: Willian Guimarães, líder nas categorias MX4, MX45 e MX5; Guilherme Buozi, primeiro na 65cc; Alencar Krefta, segundo na MX5 e quinto na MX45; Tiago Garcia, quarto na MX3 Especial e segundo na MX4; e Fabio Brito, quarto na MX4.

A programação inicia no sábado a partir das 9h com os treinos livres e no domingo é retomada no mesmo horário com o warm up. A entrada é franca, mas quem não puder prestigiar de perto, vale a pena conferir as corridas através da transmissão ao vivo oferecida pela Sportbay, em seu canal no YouTube: youtube.com/sportbaytv.

Pro Tork garante inscrição subsidiada

Segue valendo a inscrição subsidiada pela Pro Tork para os participantes que utilizarem determinados equipamentos da marca. Mas ela só é válida para os filiados no estado. Para conferir os detalhes, acesse o site: www.fprm.com.br.

Serviço: Sportbay Campeonato Paranaense de Motocross

Etapa: 7

Quando: Neste fim de semana, dias 12 e 13

Onde: Telêmaco Borba

Inscrição: eventos.sportbay.com.br

Transmissão: youtube.com/sportbaytv