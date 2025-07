Newton Sampaio vence com goleada e avança nos JEP’s

Equipe bate o CEMIG por 4 a 1 e garante vaga na fase regional dos Jogos Escolares do Paraná

O C.C.M. Newton Sampaio está classificado para a próxima fase dos Jogos Escolares do Paraná (JEP’s) de Futebol de Campo. Na manhã de domingo (27), a equipe venceu o CEMIG por 4 a 1 no Estádio Municipal, em jogo válido pela fase municipal da competição.

A torcida marcou presença e viu um show em campo, em São José da Boa Vista. Paulo Otávio foi o destaque da partida, marcando dois gols. Marcos Paulo Camilo também balançou a rede, e um gol contra do CEMIG ajudou a fechar a conta. O time adversário ainda descontou com Pedro Onça, mas não conseguiu reagir.

Com domínio do início ao fim, o Newton Sampaio mostrou entrosamento, técnica e muita garra. A arbitragem foi da Liga de São José, com Juliano Rafael no apito, auxiliado por Pablo Rogério e Felipe Soares.

Agora, o time vai representar o município na fase regional dos JEP’s, enfrentando escolas de outras cidades. A expectativa é alta, e a equipe promete seguir forte em busca do título estadual.

A Divisão Municipal de Esporte comemorou o sucesso da fase local e destacou como o esporte ajuda na formação dos jovens, promovendo união, disciplina e novos talentos.