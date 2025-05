Paranaense de Enduro de Regularidade tem nova temporada

XXXII Enduro dos Cobras será válido pelas duas primeiras etapas do estadual deste ano. Evento acontece no domingo, dia 23, em Cascavel

Aqueçam os motores para o Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade 2025, que terá sua abertura realizada neste domingo, dia 23 de fevereiro, com o XXXII Enduro dos Cobras, na cidade de Cascavel. A Pro Tork Racing Team é presença confirmada na briga pelo título da categoria Elite, com Jony Jachtchechen.

O evento terá início às 8h30, com a largada na Igreja da Linha Velha, localizada no Distrito de Rio do Salto. De lá, os participantes seguem por um percurso de aproximadamente 90 quilômetros, formado por trilhas técnicas, com riachos, pedras e outros trechos sinuosos. A chegada ocorre no memo local, no período da tarde.

Serviço: Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade

Etapa: 1 – XXXII Enduro dos Cobras

Quando: Domingo, dia 23

Onde: Base na Igreja da Linha Velha – Distrito de Rio do Salto, Cascavel