Prefeitura/SAP instala 2 novos playgrounds

Jardim Santa Mônica e C.H. Aparecidinho II

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, concluiu a instalação de dois novos playgrounds, beneficiando as comunidades do bairro Jardim Santa Monica e do C. H. João Evangelista de Mello (Aparecidinho II).

Os parquinhos recém-inaugurados oferecem uma variedade de equipamentos, como balanços, escorregadores e estruturas para escalada, destinados a proporcionar momentos de lazer e diversão para as crianças. Essas áreas foram cuidadosamente escolhidas visando promover o brincar, estimular a interação social e contribuir para a promoção do bem-estar.

“Comprometidos com a segurança e a felicidade da comunidade, especialmente das crianças, nossa prioridade é investir em locais seguros que proporcionem alegria e momentos de lazer”, destacou o Prefeito José da Silva Coelho Neto (Zezão).

No bairro Jardim Santa Monica, a iniciativa partiu do Vereador Luciano Almeida (Vermelho), enquanto no C. H. João Evangelista de Mello, a emenda foi do Vereador Odemir Jacob (Breno). Essa parceria demonstra o comprometimento conjunto em promover espaços seguros e agradáveis para a comunidade desfrutar.