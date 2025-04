Pro Tork no pódio do Velocross brasileiro

Jordan Martini se destacou em Alegrete (RS)

A Pro Tork Racing Team marcou presença na quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross 2024, realizada neste fim de semana, dias 28 e 29 de setembro, em Alegrete, junto ao Gaúcho da modalidade. Jordan Martini foi o destaque, levando a equipe ao pódio em três categorias, somando pontos importantes na classificação em busca dos títulos da temporada.

O piloto foi o segundo colocado na classe 250cc Pró, mantendo-se na ponta da tabela; terceiro na Força Livre Nacional, assumindo o primeiro lugar se considerarmos o descarte previsto no regulamento; e terceiro na VX1, seguindo com a vice-liderança. As provas na pista do Centro de Treinamento que leva o nome da cidade foram bastante disputadas e exigiram muito preparo físico e técnico.

De volta para casa, Jordan se prepara agora para os próximos desafios desta reta final. A quinta etapa do nacional está sendo programada pela Confederação Brasileira de Motociclismo para acontecer nos dias 15 e 16 de novembro, no município de São José do Cedro, junto ao Catarinense. O penúltimo evento do ano promete render pegas eletrizantes, não dá para perder!