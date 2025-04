Pro Tork conquista pontos importantes

No Sportbay Paranaense de Motocross

A Pro Tork Racing Team conquistou pontos importantes na sétima etapa do Sportbay Campeonato Paranaense de Motocross 2024, realizada no fim de semana, dias 12 e 13 de outubro, em pista especialmente preparada no Centro de Eventos de Telêmaco Borba, na região dos Campos Gerais, a 235 km da capital, Curitiba.

Dois de seus pilotos subiram ao lugar mais alto do pódio: Willian Guimarães, nas categorias MX4, MX45 e MX5; e Guilherme Buozi, na 65cc. Ainda enrolaram o cabo: Alencar Krefta, quinto colocado na MX5 e na MX45; Tiago Garcia, segundo na MX4 e quinto na MX3 Especial; e Fábio Brito, quinto na MX4.

De volta as suas cidades, os atletas patrocinados pela maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes focam na preparação para a penúltima etapa.

Ela está programada para acontecer nos dias 26 e 27 deste mês, em Salto del Guairá.