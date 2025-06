PRO TORK ENCERRA Sportbay Catarinense de VELOCROSS com ÓTIMOS RESULTADOS

Grande final da temporada em Indaial

O Sportbay Campeonato Catarinense de Velocross 2024 teve sua grande final realizada no último fim de semana, dias 16 e 17 de novembro, na cidade de Indaial, localizada na região do Vale Europeu. A Pro Tork Racing Team marcou presença e, apesar de algumas dificuldades, ainda conseguiu encerrar a temporada com bons resultados em diferentes categorias.

A expectativa era grande com Marcio Lago, conhecido como “Verde”, mas o piloto se acidentou ainda na primeira bateria, machucando o tornozelo, optando então por abandonar a briga pelos títulos. Mesmo assim, consagrou-se campeão na VX45 Especial, terceiro na VX4 Especial, sexto na VX3 Especial e quarto nas classes VX3 Nacional e VX4 Nacional.

Também se destacaram pela maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes os atletas: Luan Gabriel – quarto na tabela da 85cc, após finalizar a prova na quinta colocação, e Darlei Weiss – terceiro na classificação da 250cc Pró e da Força Livre Nacional, ao somar um quinto e outro quarto lugares, respectivamente.