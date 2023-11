Pro Tork KTM Sportbay busca TÍTULOS hoje

Favorita em três categorias na final do Paranaense de Enduro de Regularidade e Big Trail

O Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade e Big Trail terá sua grande final realizada neste domingo, dia 26, em Guarapuava. A Pro Tork KTM Sportbay é uma das equipes favoritas e chega motivada para conquistar três títulos no evento, que acontece com entrada franca, na Pista do Jordão.

Na modalidade Enduro de Regularidade, os destaques são os pilotos: Emerson Loth e Jony Jachtchechen, primeiro e segundo colocados na classificação da categoria principal, a Master, respectivamente. Já na Big Trail, quem domina são os atletas: José Américo e Marlon Bonilha, segundo e terceiro colocados na Graduados; e Andreia Pasa, líder na Big Trail.

Segundo o organizador, Alfredo Gelinski, a prova terá aproximadamente 130 quilômetros com um percurso formado por trilhas, trechos de reflorestamento e estradas abandonadas, sendo o terreno bem variado, com um pouco de pedras, cascalho, etc. Haverá muita navegação com médias justas. O evento é conhecido por ser técnico e exigir bastante dos competidores e promete fechar a temporada com chave de ouro.