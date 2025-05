PROPOSTO “Dia da Torcida Organizada Falange Azul”(vídeo)

Valorizar papel da torcida na cultura esportiva do Paraná

Foi apresentado na Assembleia Legislativa do Paraná o projeto de lei, de autoria do deputado Cobra Repórter (PSD), que institui o “Dia Estadual da Torcida Organizada Falange Azul”, a ser celebrado anualmente em 5 de fevereiro. A data, que marca a fundação do Grêmio Recreativo Torcida Organizada Falange Azul, homenageia uma das maiores torcidas do Londrina Esporte Clube, fundada em 1992 por Marcelo Fuentes, Ronaldo Cezar, Rogério Batista e Ivoncley Sepe.

A organizada londrinense tem parceria com a Fanáticos, do Athetico Paranaense.

Reconhecida por sua dedicação e amor pelo clube, a Falange Azul se destaca tanto nas arquibancadas quanto no apoio social à comunidade. Sob o lema “Com o Londrina até após a morte”, a torcida é famosa por suas bandeiras, baterias e coreografias que animam o time do Tubarão durante as competições, independentemente dos desafios. Nos momentos de crise, como dificuldades financeiras e administrativas enfrentadas pelo clube, a torcida se mobilizou para garantir a continuidade e motivação da equipe.

Além do apoio aos jogos, a Falange Azul também atua em causas sociais, promovendo campanhas de doação e apoio a instituições de Londrina, e possui representação no Conselho Deliberativo do clube, onde participa diretamente de decisões importantes para o Londrina EC. Na sede, situada no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, a torcida organiza eventos que reforçam a conexão com a comunidade e promovem o desenvolvimento esportivo e social da juventude local.

A proposta legislativa destaca ainda o respaldo na Constituição Federal, em especial nos artigos que garantem o fomento ao esporte e à cultura, além do compromisso do Estado em incentivar práticas esportivas como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social.

Caso o projeto seja aprovado, o “Dia Estadual da Torcida Organizada Falange Azul” será uma data de celebração e reconhecimento pelo papel fundamental que a torcida desempenha na cultura esportiva e no desenvolvimento social da juventude no Paraná.