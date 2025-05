Reforma de ginásio de esportes: Jacarezinho

Para reforma elétrica

A Câmara de Vereadores aprovou Projetos de Lei do Executivo nº 54, 55 e 56/2025, que tratam de medidas orçamentárias estratégicas para preparar o município para receber competições esportivas regionais.

As propostas visavam incluir no Plano Plurianual a Ação 1.401, alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO-2025) e abrir um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 100.000,00. O recurso será destinado à reforma da rede elétrica do Ginásio de Esportes Cássio Arantes Pereira.

A iniciativa atende à necessidade de adequação da estrutura do ginásio, que será palco de dois grandes eventos esportivos em 2025: os Jogos Escolares – Fase Regional, de 16 a 21 de maio, e os Jogos Abertos – Fase Regional, que ocorrerão em duas etapas, de 26 a 29 de junho e de 3 a 6 de julho.