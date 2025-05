JEPs: REGIONAL de Jacarezinho define todos classificados

À fase macrorregional entre os dias 11 e 15 de junho

Na fase regional da 71ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) em Jacarezinho foram definidos os classificados.

VEJA OS CLASSIFICADOS POR MODALIDADES:

Nesta fase foram 12 municípios (Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Jacarezinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina) que enviaram seus representantes para a disputa de competições de futsal, handebol, basquetebol, voleibol, atletismo, xadrez e tênis de mesa.

Com aproximadamente 1.700 atletas, mais professores, dirigentes, árbitros e equipe organizadora. As equipes vencedoras disutarão a fase macrorregional na cidade de Cornélio Procópio em junho com os vencedores dos Núcleos de Educação de Cornélio Procópio, Ibaiti e Wenceslau Braz.

As disputas aconteceram no Ginásio de Esportes Cássio Arantes Pereira, as quadras do IF, SESC, Colégio Estadual Rui Barbosa, ACIJA (Xadrez), Polo de Ginástica (Tênis de mesa) e a pista de atletismo do Centro de Ciências da Saúde (antiga Faculdade de Educação Física).

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEED) e da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), em parceria com os Núcleos Regionais de Educação (NREs), Escritórios Regionais do Esporte (EREs), prefeituras municipais e a Federação Paranaense do Desporto Escolar.