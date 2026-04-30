S. Antônio da Platina sedia Jogos Escolares

A partir da noite desta sexta-feira

Santo Antônio da Platina sedia a fase regional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs) 2026, com abertura oficial nesta sexta-feira, dia 1º de maio às 19h30 no Ginásio Schmidtão.

A cerimônia de abertura deve reunir autoridades, educadores, atletas e a comunidade em geral, marcando o início de uma semana intensa de atividades esportivas e convivência entre estudantes de diferentes municípios. A organização reforça o convite à população para prestigiar o evento, que se consolida como uma das principais iniciativas de incentivo ao esporte e à educação no estado.

A iniciativa reúne cerca de 1.200 atletas de 12 municípios do Norte Pioneiro, que disputarão as seguintes modalidades xadrez, tênis de mesa, vôlei de praia, vôlei de areia, handebol, futsal, basquete e voleibol.

O evento contará com a participação de 12 municípios: além da cidade-sede, estarão representados Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Jacarezinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro e Ribeirão do Pinhal.

Os atletas participantes são estudantes com idades entre 12 e 17 anos, regularmente matriculados. A cerimônia de abertura deve reunir autoridades, educadores, atletas e a comunidade em geral, marcando o início de uma semana intensa de atividades esportivas e convivência entre estudantes de diferentes municípios. A organização reforça o convite à população para prestigiar o evento, que se consolida como uma das principais iniciativas de incentivo ao esporte e à educação no estado.