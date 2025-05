Planejamento detalha NOVO projeto (vídeo)

De construção de Centro de Convenções

Após anúncio feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior da desapropriação do terreno onde fica o Estádio do Pinheirão, em Curitiba, para construir um Centro de Convenções, o secretário estadual do Planejamento, Guto Silva, atende a imprensa nesta quinta-feira (24) para dar mais detalhes sobre o projeto.

Desenvolvido pela pasta, o projeto contempla a revitalização da área no bairro Tarumã, que está sem uso há 17 anos, e tem início com a edição de decreto que indeniza o proprietário do local. Após a desapropriação e o projeto inicial, será realizado o projeto de engenharia para a construção da estrutura, através de uma concessão ou de uma parceria público privada, alternativas que estão sendo estudadas.

Data: 24/10, quinta-feira

Local: Palácio Iguaçu.

Endereço: Praça Nossa Senhora de Salete S/N – Centro Cívico – Curitiba

