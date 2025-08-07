Supercopa Bernini movimenta a região

Mais de 200 atletas disputaram nas categorias sub-15 e sub-17 masculino

Ribeirão do Pinhal foi palco recente da 2ª fase da Supercopa Bernini de Vôlei, reunindo mais de 200 atletas nas categorias sub-15 e sub-17 masculino.

O torneio contou com equipes de diversas cidades do Paraná e se destacou pela qualidade técnica das partidas e pelo espírito esportivo.

Confira os campeões:

Categoria Sub-17

Tamboara Jacarezinho Vôlei Vôlei Pinhal

Categoria Sub-15

Vôlei Pinhal Escola do Jefão – SAP Ibaiti

O Grupo Bernini Sports agradeceu à Prefeitura de Ribeirão do Pinhal, em especial à Secretaria de Esportes e à equipe local de organização, pelo apoio ao evento. Também destacou o empenho das equipes participantes no fortalecimento do voleibol regional.

A competição segue com o objetivo de estimular o esporte de base e fomentar o desenvolvimento do voleibol no interior do Paraná.