Técnico de Jaboti representa Brasil no Mundial de Futsal

Selmon leva o nome de sua cidade natal ao cenário internacional do esporte

O município de Jaboti, no interior do Paraná, está em festa com a presença de um de seus munícipes no cenário esportivo internacional. Selmon, natural da cidade, integra a comissão técnica da Seleção Brasileira de Futsal como auxiliar. Ele está atualmente na Colômbia, onde acontece o Mundial da modalidade, juntamente à jogadores da França, Bélgica, Estados Unidos, Peru, Bolívia, México, Uruguai, Argentina e Colômbia.

Com uma trajetória dedicada ao futsal, Selmon vem contribuindo de forma significativa para o desempenho da equipe brasileira, que busca mais um título. Sua presença no torneio reforça a importância dos profissionais que atuam nos bastidores, trabalhando com tática, motivação e análise técnica para garantir o melhor rendimento dos atletas em quadra.