Abertura Oficial da 51ª EFAPI será às 19 horas

No Parque de Exposição de Santo Antônio da Platina

O Prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, juntamente com o presidente da AMUNORPI (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), Luiz Henrique Germano e o presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro , Celso Crespo Freitas, definiram.

A abertura Oficial da 51ª EFAPI (Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro) será no dia 16 de agosto, quarta-feira, às 19 horas, no Parque de Exposição de Santo Antônio da Platina.

