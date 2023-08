Quase tudo pronto para a maior Efapi de toda história (vídeo)

Prefeitura e Sociedade Rural do Norte Pioneiro organizam evento

Visitas de personalidades ao Npdiario, e todas muito otimistas com relação a 51ª Efapi (Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro) que será realizada nos próximos dias 16, 17, 18, 19 e 20, em Santo Antônio da Platina.

Presentes o prefeito Professor Zezão, presidente e vice, diretor do Rodeio Wagner Messias, e Jayro Henrique, Assessor de Imprensa, da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Celso Crespo Freitas e Junior Gaudêncio, os secretários municipais de Gabinete, Benedito Miranda; Agricultura e Meio Ambiente, Luis Carlos da Silva; Indústria e Comércio, Antônio Marcos de Souza; de Planejamento, Alexandre Levati; de Assistência Social, Cristiano Benedito Lauro; de Obras, José Panegada,

Pelo jornal, Andréia Cardoso, Yago Juliano, Fábio Galhardi, Ana Júlia Carvalho, e Valcir Machado.

Na noite deste sábado, dia cinco, o concurso escolheu Raissa Caroliny Gonçalves (fotos) como a “Rainha Platinense 2023” na Casa da Cultura com entrada gratuita, em Santo Antônio da Platina.

Raíssa é maquiadora, nasceu em Abatiá e reside em Santo Antônio da Platina.

Foram eleitas também outras seis meninas:

Madrinha: Karol Diniz; 1ª Princesa: Maria Eduarda Assolari; 2ª Princesa: Raphaela Reis; 3ª Princesa: Jenifer Caroline; Garota Simpatia: Kauane Leopoldina e Garota Country: Ana Júlia Beneti.

Depois, também neste sábado, aconteceu o Baile da Rainha com show da Banda Jair Super Cap e do DJ Marcos.

EFAPI não é apenas cavalgada, rodeio, shows, entretenimentos… Por ser uma das maiores feiras de exposições do Paraná (a maior de portões abertos) ela possui várias atividades, entre elas diversos EVENTOS TÉCNICOS para o produtor rural, pecuarista etc. Os eventos são destaques na exposição.

A maior Roda Gigante da história no parque de diversões está confirmada.

Mais uma vez, a iniciativa receberá um dos maiores circuitos de Rodeio do Brasil. Na Arena de Rodeio do Parque de Exposições haverá as presenças dos “Meninos de Camisa Preta”, a Ekip Rozeta, além da Cia Original.

O único veículo de comunicação da região na tradicional festa com estande, bem no centro do evento, será o Npdiario. E já está instalando sua estrutura. Mais detalhes nos próximos dias.

O Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi (PSD), e o presidente da Comissão de Orçamento, Luiz Cláudio Romanell(PSD), por telefone confirmaram para a reportagem: O Parlamento Paranaense estará presente na Efapi, que festejará no domingo, 20, o dia do aniversário de 109 anos de emancipação política do município).

Serão promovidas audiências públicas e sessões especiais. Os parlamentares participarão no Parque de Exposições Dr. Alício Dias dos Reis. Haverá um estande em local privilegiado e entregas de propostas e documentos com as necessidades da região, associações comerciais, prefeituras, entidades de todos os segmentos e não só as ligadas ao agronegócio.

Pedidos de recursos para obras de esporte, pavimentação, segurança, saúde, educação e infraestrutura… Os visitantes poderão contribuir com os grandes debates depositando opiniões numa urna aberta à todos.

A movimentação das autoridades ampliará o prestígio e a importância do evento. O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o vice, Darci Piana, devem participar da abertura, assim como personalidades expressivas do estado e do país.

Veja aqui detalhes da Alep Itinerante: https://npdiario.com.br/eventos/alexandre-e-romanelli-anunciam-alep-na-51a-efapi/

Veja também outra visita com deputados e o vídeo abaixo: https://npdiario.com.br/economia/liderancas-destacam-importancia-da-efapi/

Fotos: Paulo Ribeiro

aaaaaaaaaaaaa