Alep sedia Semana do Porco Crioulo (Moura)

Exposição na “Semana do Porco Crioulo: Da Tradição à Mesa Paranaense”

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) confirmou nesta terça-feira, 6, que o Espaço Cultural da Assembleia Legislativa vai abrigar na próxima semana, de segunda-feira (12) a sexta-feira (16), a exposição da Semana do Porco Crioulo, conforme a lei proposta pelo parlamentar que criou a Semana Estadual dos Porcos Crioulos realizada anualmente na terceira semana do mês de maio e que está incluída no calendário de eventos do estado. É a primeira edição da exposição.

“A semana é mais uma oportunidade para divulgação da importância do porco criolo, uma raça brasileira, e terá estandes para exposição para derivados desta carne nobre que conquista os consumidores dos grandes centros. No curto e médio prazos, a produção pode alcançar outros mercados nacionais e internacionais pela qualidade da carne”, destacou Romanelli, autor da lei que valoriza e estimula a criação de porcos crioulos no Paraná, em especial a raça Porco Moura.

Outra lei de Romanelli reconhece o Porco Moura como Patrimônio Histórico, Cultural e Genético do Paraná. O deputado explica que a elaboração das duas legislações sancionadas pelo governador Ratinho Junior em 2024 contou com o apoio de pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), além de produtores, e da Associação de Criadores do Porco Moura do Paraná.

A Semana do Porco Criolo vai reunir os produtores e criadores de porcos Moura e Caruncho, empresas certificadoras e comerciais, Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento, Adapar e IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). Haverá ainda palestras e eventos técnicos na UFPR e UEPG, e ainda à ser confirmado, um festival gastronômico na cidade de Palmeira nos Campos Gerais..

Porco Moura

“Estas são as primeiras leis para resgatar de forma estruturada a produção de porcos crioulos no Paraná, que é uma opção de renda para a agricultura familiar”, afirma Romanelli. “Houve um amplo debate sobre a importância de termos uma legislação que contribua para preservar a pureza genética do Porco Moura e, ao mesmo tempo, que estimule a sua produção comercial, com os devidos cuidados sanitários”, completou.

O Porco Moura foi introduzido no Brasil em meados de 1500, a partir das reduções Jesuítas instaladas no Rio Grande do Sul. Trata-se de uma raça criada ao ar livre, sem confinamento. Com peso adulto de até 300 quilos, é uma das maiores raças em tamanho no Brasil e sua carne tem características marcantes que atraem cada vez mais o interesse de chefs de cozinha e açougues gourmets.

Atualmente, há rebanhos do Porco Moura em ao menos 21 cidades paranaenses, principalmente no Sul, Sudoeste, Campos Gerais, Centro e Região Metropolitana de Curitiba, com um plantel de três mil cabeças. “As leis que resultam nesta exposição funcionam como um estímulo à criação da espécie, que tem uma carne totalmente diferenciada em relação ao suíno industrial”, observou o deputado Romanelli, coordenador da Frente Parlamentar de Promoção Municipalista, das Associações de Municípios e Consórcios Municipais.

(foto: Valdir Amaral/Alep)

Semana do Porco Crioulo: Da Tradição à Mesa Paranaense

Data: de 12 a 16 de maio (de segunda-feira a sexta-feira)

Horário: Das 9h às 18h

Local: Espaço Cultural da Assembleia Legislativa do Paraná

Endereço: Praça Nossa Senhora da Salete, s/n – Centro Cívico

Cidade: Curitiba

Veja também: https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Porco-Moura-como-o-Parana-salvou-raca-de-carne-sinonimo-de-maciez-e-suculencia