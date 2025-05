Prefeitos e prefeitas atuais e eleitos têm encontro com AMP

Em parceria com AMUSEP, AMUNPAR, AMENORTE E COMCAM

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, gravou vídeo convidado os prefeitos e prefeitas atuais e também os novos gestores eleitos no pleito de 6 de outubro para participarem de encontro.

A entidade promoveu em parceria com quatro associações regionais: Amusep (Setentrião Paranaense), Amunpar (Noroeste), Amenorte (Noroeste) e Comcam (Campo Mourão).

Será nesta quinta-feira, dia 24,, às 8H30, no Le Monde Centro Empresarial de Maringá (Avenida Carneiro Leão, 563, Sobreloja, Zona 04), em Maringá. Assista ao vídeo abaixo:

No evento, além de fornecer aos atuais prefeitos e prefeitas importantes orientações técnicas sobre a transição e o final de mandato, a AMP vai apresentar aos novos gestores seu trabalho, detalhar os temas da pauta municipalista e discutir ferramentas para alavancar as receitas municipais. “Vamos reforçar as pautas municipalistas e dar orientações sobre o fim e o início de mandato. Espero vocês para um grande encontro regional, em parceria com a Amusep, a Amunpar, a Amenorte e a Comcam. Sejam bem-vindos”, disse Edimar Santos.