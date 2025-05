Campanha Mês das MÃES DA ACESAP

Serão R$ 4 mil em prêmios

Em comemoração ao Mês das Mães, a ACESAP (Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina) lançou uma campanha especial que promete aquecer o comércio local e homenagear as genitoras da cidade e região.

A promoção premiará os consumidores com vale-compras que totalizam R$ 4.000,00, a serem utilizados nas lojas participantes da campanha.

Serão sorteados seis prêmios, sendo o primeiro no valor de R$ 1.500,00 e os demais cinco no valor de R$ 500,00 cada. O sorteio será realizado no dia 31, às 12h30m, com transmissão ao vivo pela Rádio Vale do Sol 100,5 FM. O Dia das Mães será dia 11. As informações são de Verginio Vilani Neto, Vice Presidente Administrativo da entidade.

Para participar, os consumidores devem retirar seu cupom nas lojas que aderiram à campanha, preencher corretamente e torcer para ser um dos contemplados. A campanha conta com o apoio do Sicredi, apoio do Npdiario e a realização da ACESAP.

Mais informações e o regulamento completo podem ser consultados no site oficial da associação: acesap.com.br.