Carnaval no Clube Platinense será na SEGUNDA-FEIRA

A partir das 22 horas

Antigamente chamada de Segunda-feira Gorda, foi neste dia da semana que a diretoria decidiu promover no Clube Platinense a tradicional festa popular. Com o sucesso recente do jantar de aniversário, a noite do próximo dia três, promete.

Carnaval Raíz com um casal de bailarinos, marchinhas, axé, samba, frevo, samba, samba enredo, pagode, sucessos de todos os tempos, com animação de Dênia Machado e Banda.

Músicos: bateria Nenê; Contrabaixo Lucas; teclado Misael Marcos, guitarra Rômulo , percussão Rafael Rocha, Vocais Dênia e Misael.

Mesas para sócios e não-sócios: (43) 3534-4444/ WhatsApp.

Favor avisar presenças antecipadamente.