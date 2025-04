“Dia das Mães” é no Daj Resort & Marina

Natureza e alta gastronomia em Ribeirão Claro

O segundo domingo de maio é uma das datas mais afetivas do calendário, e, em 2025, o Daj Resort & Marina, localizado em Ribeirão Claro, aposta em uma programação pensada especialmente para celebrar o Dia das Mães com conforto, descanso e experiências memoráveis.

Conhecido por unir sofisticação e contato com a natureza, o Daj tem investido cada vez mais em experiências voltadas para o bem-estar em família. A programação de fim de semana do Dia das Mães inclui atividades para todas as idades, com destaque para a recreação infantil monitorada, que libera os adultos para momentos de descanso e lazer. As crianças contam com playground, espaço kids, sala de jogos, fazendinha e cinema, além de uma piscina interna aquecida com cromoterapia e uma externa com borda infinita e vista para as montanhas da região.

Para os adultos, o destaque fica por conta do Jaune Spa by L’Occitane, que oferece massagens terapêuticas e tratamentos corporais e faciais (com custo adicional), além de espaços de relaxamento integrados à natureza. O resort também conta com academia, quadra de tênis, trilhas e uma marina própria com acesso à Represa de Chavantes.

Outro ponto forte do Daj é a gastronomia. A cozinha do resort tem uma proposta de valorizar ingredientes frescos e apresentar técnicas refinadas em pratos autorais que transitam entre o regional e o contemporâneo. A experiência gastronômica inclui café da manhã completo, com pães artesanais e frutas da estação, além de almoços e jantares que exploram sabores criativos e harmonizações especiais.

Com suítes espaçosas, enxoval da Trussardi e amenities da L’Occitane, o Daj Resort & Marina busca oferecer uma hospedagem de alto padrão para famílias de diferentes perfis. Para os que desejam ampliar a experiência, a cidade possui empresas terceirizadas que oferecem passeios turísticos e atividades de aventura, como tirolesa, voo de paraglide, esportes náuticos e visitas a fazendas históricas.

O resort está localizado a 390 km de Curitiba e São Paulo e possui acesso facilitado por rodovia, sendo uma alternativa viável para quem busca fugir dos grandes centros sem a necessidade de viajar de avião. O Daj também conta com heliponto próprio, com coordenadas registradas (Ponta da Garças – SD60), para visitantes que optam por transporte aéreo privado.

O fim de semana do Dia das Mães no Daj promete ser mais do que uma simples viagem: é uma pausa para celebrar o afeto em um ambiente de tranquilidade, conforto e paisagens de tirar o fôlego.

Serviço – Dia das Mães no Daj Resort & Marina

Fotos: Paulo França

Data: 9 a 11 de maio

Local: Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3 – Ribeirão Claro, PR

Heliponto: Ponta da Garças (SD60) | Latitude: 23°17’40″S | Longitude: 049°44’15″W

Site: www.dajresortemarina.com.br

Central de Reservas: (43) 3371-3902 (WhatsApp)

Assessoria de Imprensa: Ace/Bello Comunicação – Simone Bello – (41) 99985-0332.