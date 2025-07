ENCONTRO REGIONAL CONECTA todo NORTE PIONEIRO ao mercado internacional(assista)

Em Bandeirantes reúne lideranças para missão à Índia, Indonésia e Coreia do Sul Exclusivo: Prefeitos, secretários municipais, empresários e líderes de instituições públicas e privadas do Norte do Paraná têm um compromisso importante no dia 8 de agosto(uma sexta-feira) : o Encontro Regional – Norte do Paraná: Transformando Potencial em Progresso, que será realizado no auditório do Campus Luiz Meneghel da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), em Bandeirantes (foto).

O evento integra a mobilização para uma missão oficial à Índia, Indonésia e Coreia do Sul, e tem como principal objetivo conectar cidades e negócios paranaenses aos mercados internacionais, promovendo investimentos, cooperação institucional e expansão comercial. A iniciativa é promovida pela Câmara de Comércio e Indústria Indo-Brasileira, em parceria com o ICASB (Instituto das Causas Ambientais e Sociais do Brasil) e entidades locais.

Oportunidades globais para o desenvolvimento regional

Com o tema “Transformando Potencial em Progresso”, o encontro pretende abrir caminhos concretos para o desenvolvimento sustentável do Norte do Paraná, apresentando possibilidades de parcerias internacionais e estratégias para atrair investimentos estrangeiros.

A programação contará com um painel especial das Câmaras de Comércio da Índia, Indonésia e Coreia do Sul, que apresentarão as perspectivas de cooperação com o Brasil, além de oportunidades específicas para os municípios e empresas da região.

Programação do evento:

07h às 08h30: Café de boas-vindas

Café de boas-vindas 08h30 às 09h: Cerimônia de Abertura

Cerimônia de Abertura 09h às 13h: Painel com as Câmaras de Comércio: Índia, Indonésia e Coreia do Sul

Painel com as Câmaras de Comércio: Índia, Indonésia e Coreia do Sul 13h às 15h: Almoço opcional (R$ 75,00) no Resort Morro dos Anjos, com direito a day use

Inscrições abertas

O evento tem vagas limitadas a 370 participantes e as inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo link:

Clique aqui para se inscrever

A proposta é fortalecer o protagonismo do Norte do Paraná em um cenário global, incentivando a internacionalização de negócios e a atração de investimentos por meio do diálogo com países estratégicos do cenário asiático.

Participe e leve sua cidade ou seu negócio além das fronteiras

O Encontro Regional é uma oportunidade única para quem deseja ver sua região crescer com inovação, sustentabilidade e visão internacional. A participação de lideranças públicas e privadas é fundamental para garantir que o Norte do Paraná esteja preparado para os desafios e oportunidades do mercado global.

O coordenador regional, Juarez Leal Daio, foi procurado e confirmou o evento: “Será muito importante e diferenciado”, assinalou, otimista.

Apoio: Npdiario, Amunorpi, Amunop, Casa Civil Regional, Prefeitura e Rotary de Bandeirantes