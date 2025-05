Evento da ITAIPU trata de mudança climática no país

Palestra do Biólogo Átila Lamarino na Casa da Cultura

A constatação de que “dobrou o gás carbônico” foi uma das pautas discutidas com detalhes e números estatísticos, apresentados pelo Biólogo e divulgador científico, Professor Átila Lamarino, por ocasião do evento que aconteceu na tarde de terça (27) na Casa da Cultura “Antônio Gomes de Freitas”.

Este fator normalmente se refere à concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera que contribui para as mudanças climáticas, consequentemente, o aquecimento global, aliás, justamente este foi o tema principal do Seminário Mudanças Climáticas e COP30, organizado pela Itaipu Binacional e Itaipu Parquetec por meio dos Núcleos de Cooperação Socioambiental e apoio da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Platina.

Com entrada gratuita, a Casa da Cultura teve o espaço elogiado pelos promotores “estamos diante de uma bela estrutura”. As palavras foram recebidas com satisfação pela Diretora do Departamento de Cultura, Fran Moraes e pelo Prefeito Gil Martins que participaram da abertura do Seminário que foi prestigiado por platinenses e público da região, como é o caso de 40 alunos do Colégio Estadual Barbosa Ferraz, de Andirá, que estavam acompanhados pelas Professoras Graziele Conceição Barbosa, Andrea Ferrazoli Borges Simoni e Karoline de Azevedo Ferreira Rodrigues, que estão à frente de um projeto na escola denominado de Clube de Ciências Inovar que faz parte dos clubes de ciências da rede “NAPI Paraná Faz Ciência”, com envolvimento de outros professores.

Palestra

O palestrante Átila, doutor em Microbiologia pela Universidade de São Paulo (USP), recordou que desde 1902 já se falava e alertava sobre a queima de combustível fóssil, liberando gás carbono no ar. Ele chamou a atenção para o clima da Capital paranaense que ao longo de 20 anos deixou de ter a temperatura predominante de frio. Também mencionou que os novos tempos apontam mais épocas de forte calor, menos inverno, ondas de frio curtas e intensas, mais geadas e que a região Sul do País – estatisticamente – é a que menos terá fortes influências de seca, por exemplo.

Itaipu

A assessora da presidência da Itaipu Binacional, Zuleide Macari, saudou o prefeito Gil, Pedro Teixeira e Valter e destacou os investimentos do governo federal no trabalho educacional em torno de R$ 22 milhões de reais, junto a 30 mil alunos. “A educação é algo que faz a diferença nos municípios, na vida das pessoas, na família, por isso o olhar de investimento do governo na educação e mantendo a parceria da Itaipu com as Prefeituras”.

Parcerias

O prefeito Gil disse que em junho o Município estará recebendo em parceria com a Itaipu e apoio do Ministério Público, a Carreta da Itaipu, num trabalho de conscientização ambiental por ocasião da Semana do Meio Ambiente que terá envolvimento do Conselho Municipal do Meio Ambiente que tem como vice-presidente a Professora Graça Zurlo, Diretora da Faculdade Fanorpi.

“A professora Graça, também o advogado Mário Gândara, nos apresentaram um projeto de décadas que estava amarrado, na realidade, foi tirado do papel um sonho que é o Plano Municipal de Arborização, que está pronto, comprovando a força da conexão e da unidade para que as coisas aconteçam. Vamos imediatamente colocar em prática, falei para o José Ricardo – Diretor Municipal de Meio Ambiente – que vamos plantar até o final de nosso governo, 15 mil mudas de árvores específicas tanto para a zona urbana como para o tão sonhado reflorestamento do nosso Morro do Bim”.

Ele ainda mencionou que “assim como cuidar da questão ambiental, estamos tratando de políticas efetivas de prevenção junto com o Corpo de Bombeiros, para proteger este Morro que é um cartão postal do nosso Município. E sabemos que a política pública é de médio, longo prazo, não é num toque de mágica que mudamos isso. Acreditamos na força da união; a comunidade de mãos dadas, para que possamos num futuro próximo cessar estas queimadas, que além da questão ambiental, faz muito mal para a saúde de todos nós”.

Agradecimento

E continuou o prefeito Gil: “quando cheguei à frente da Casa da Cultura, alguém disse: ‘prefeito, muito obrigado por ceder este espaço aqui para nós’. E eu falei, imagina, este espaço não é meu, eu não sou prefeito, apenas estou como prefeito por um período. Mas quem tem que agradecer à Itaipu, à coordenação, a todo este time envolvido aqui sou eu pelo nosso Município ter sido escolhido para ser palco de um evento desta extrema relevância. Nós temos consciência disso, juntamente com nosso plano de arborização, que é uma questão ambiental. Também soube que o nosso plano pedagógico deste ano, constará práticas que transformam a educação para a sustentabilidade. É um privilégio termos aqui hoje um palestrante do nível do Átila, renomado em pesquisa que se destacou na época da pandemia de Covid”.