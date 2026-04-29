Feijoada solidária do ROTARY platinense

Evento beneficente arrecadará recursos para a Casa Lar Jesus Adolescente

O Rotary Club de Santo Antônio da Platina promoverá no dia 30 de maio(um sábado) uma feijoada beneficente com o objetivo de arrecadar recursos para a Casa Lar Jesus Adolescente. O evento acontecerá das 12h às 15 horas, no Luz de Lua.

A iniciativa une gastronomia e solidariedade, destinando parte da renda obtida à instituição que realiza trabalho social voltado ao acolhimento e apoio de jovens no município.

Os ingressos já estão à venda em dois lotes. O primeiro, no valor de R$ 50, é válido até o dia 30 de abril. Após essa data, o segundo lote será comercializado por R$ 60.

Além da feijoada, os participantes também poderão concorrer ao sorteio de uma televisão de 50 polegadas, além de diversos brindes que serão distribuídos durante o evento.

A organização convida a comunidade a participar e reforça que a presença do público contribui diretamente para fortalecer as ações sociais desenvolvidas pela Casa Lar, ajudando a transformar a realidade de adolescentes atendidos pela instituição.

Quem vai tocar é o músico Danilo Ramin.

Convites com os rotarianos ou diretamente com Gisele Dias pelo WhatsApp: 43 99150-4449.