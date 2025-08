FREI Wilson Balbino divulga nova agenda missionária de agosto

Atividades acontecem em cidades de SP, TO e PR com missas, encontros e evangelização Comunidade Católica Proclamai O mês de agosto será marcado por uma intensa programação de evangelização liderada por Frei Wilson Balbino, da(CP), com missões em diversas cidades do Brasil. A agenda missionária divulgada pela Comunidade Católica Proclamai contempla atividades em pelo menos três estados — São Paulo, Tocantins e Paraná — e inclui celebrações, retiros, encontros com fiéis e pregações voltadas ao fortalecimento da fé e da espiritualidade.

As atividades começam no dia 2 de agosto, em Mineiros do Tietê (SP), com celebração no Ginásio Municipal às 19h30. Entre os dias 6 e 12, Frei Wilson participa de missão na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Combinado (TO). Em seguida, no dia 16, estará em Bauru (SP), na Casa do Cursilho da Missão Católica Resgatar.

A agenda prossegue com visitas a diversas paróquias e comunidades do interior paulista: dia 17 em Jaú, durante a Expo Jaú (14h); dia 18 em Caieiras (Paróquia Santa Rita – 19h30); dia 19 em Lauzane Paulista (Paróquia Santa Inês – 19h30); e no dia 20 em Arujá (Comunidade Nossa Senhora da Penha – 19h30).

No dia 21, Frei Wilson estará em Mogi das Cruzes (SP), no Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós, também às 19h30. A missão segue para o Paraná no dia 24, em Santo Antônio da Platina, com encontro na quadra da Matriz às 13h30. No dia 27, retorna a São Paulo para atividade na Paróquia São João Paulo II, em São Carlos, às 19h30.

A cidade de Matão (SP) receberá duas visitas: no dia 28, na Igreja Santa Clara (19h30), e no dia 29 no Colégio Madre Leônia (18h). A agenda se encerra no dia 31 em Santo Antônio da Platina (PR), com Kairós no Santuário Nossa Senhora das Graças, a partir das 10h.

A Comunidade Católica Proclamai reforça o convite a todos os fiéis que desejam viver um tempo de renovação espiritual. As missões conduzidas por Frei Wilson têm atraído centenas de pessoas e são reconhecidas por sua intensidade evangelizadora e profunda vivência da fé católica.