Governador Ratinho Junior na II EMUPAR

Empossada Nova diretoria da AMP

O governador Carlos Massa Ratinho Junior abriu hoje, em Curitiba, o primeiro dia da 2ª edição do Emupar (Encontro de Municípios Paranaenses). Ainda na abertura, o prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Micheletto, foi oficialmente empossado como novo presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), ao lado dos 78 integrantes da Diretoria, para o biênio 2025/2027.

Comandada pelo secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Edimar Santos, a AMP é a promotora do evento, que será realizado de 29 a 30 de abril no UP Experience, em Curitiba, reunindo cerca de 800 participantes de quatro Estados (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul).

O governador do Estado parabenizou e agradeceu Edimar pela gestão e desejou sucesso ao presidente empossado da AMP, Marcel Micheletto. Ratinho destacou os investimentos do Governo do Estado nos municípios. “Precisamos agora de projetos dos municípios para aplicar os recursos. Vamos, juntos, trabalhar em paz e com harmonia pelo desenvolvimento do Paraná”, comentou Ratinho Junior, ao lado do vice-governador, Darci Piana, e dos secretários João Carlos Ortega (Casa Civil), Guto Silva (Cidades), Rafael Greca (Desenvolvimento Sustentável), Santin Roveda (Justiça), Rogério Carboni (Desenvolvimento Social e Família), Leandre dal Ponte (Mulheres e Igualdade Racial), Do Carmo (Trabalho), Luiz Goulart (Administração), Hudson Teixeira (Segurança) e Leonaldo Paranhos (Turismo).

O novo presidente da AMP disse que voltou a ser prefeito porque tem compromisso estreito com o municipalismo. “Estamos fazendo política de forma correta. Tenho orgulho de ser prefeito e, agora, presidente da AMP. As pessoas querem eficiência e compromisso público. Precisamos levar eficiência e velocidade à gestão publica, que é o que o povo espera. Tem muitas coisas importantes acontecendo que a AMP, e os prefeitos podem fazer em parceria com os municípios. Quero ser um parceiro e ajudar a ser pacificador da Política do Paraná. As eleições de 2026 passam por nós, prefeitos, e precisamos garantir a continuidade das ações do governo de Ratinho Junior. Esta é a missão que ele me confiou”, disse Marcel Micheletto.

Edimar Santos, que recebeu uma homenagem especial pelo seu trabalho, agradeceu a todos pelo apoio. “A nossa gestão fez o possível pelo desenvolvimento dos municípios do Paraná, com o apoio dos prefeitos e prefeitas, do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa. Por isso, só tenho que agradecer a todos. Muito obrigado pelo apoio”, disse.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi, parabenizou Edimar e a nova gestão. “O Marcel poderia estar como primeiro secretário da Assembleia, mas, por seu amor pela cidade, decidiu ser de novo prefeito de Assis Chateaubriand. Tenho a certeza de que ele vai dar continuidade ao trabalho extraordinário que o Edimar fez”, afirmou.

Anfitrião do encontro, o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, comentou que no Paraná não tem divisão, mas união. “Faço questão de estar com vocês, pela primeira vez na Diretoria da AMP, e lutar pela reforma tributária, em benefício dos municípios”, disse.

Maior encontro de municípios do Sul do Brasil, o Emupar é uma promoção da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), com o apoio das 19 associações regionais de municípios. Na sua primeira edição, no ano passado, o evento reuniu 2,5 mil gestores públicos de 16 Estados.