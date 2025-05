Itaipu e Amunorpi beneficiam 29.876 estudantes (vídeo)

Evento realizado em Jacarezinho

A Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) recebeu o valor de R$ 20.980.966,16 para o Projeto “Amunorpi com Mais IDEB” em parceria com a Itaipu Binacional. A iniciativa aconteceu no Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), em Jacarezinho.

Atenderá 29.876 estudantes e 2.391 profissionais de educação na região. Todos as escolas municipais irão receber o material voltado para o atendimento da Educação Infantil até o 5º ano. As entregas já iniciaram na última semana em cada município.

O ex-presidente na gestão 2023/2024 e prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, o atual e prefeito de Jaboti, Régis William, Marcelo Palhares (Jacarezinho), Zelei Carvalho (Conselheiro Mairinck), Pedro Banzé (Guapirama), Hariel Fogaça (Japira) e Claudeci José de Oliveira (Salto do Itararé) e secretários municipais de educação estavam presentes.

Também o professor Átila Lamarino e a assessora da presidência da Itaipu Binacional, Zuleide Macari.

Fotos: Maria Carolina/Especial para o Npdiario

Para o atual Presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro e prefeito de Jaboti, Régis William, destacou a importância do convênio. “Será um grande avanço na qualidade de ensino em todas as escolas de nossa região”, comemora.

O Programa Mais Ideb está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 4 da ONU, que visa “garantir educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”.