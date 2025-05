JF de Jacarezinho festeja 20 anos em Jacarezinho

Nesta segunda-feira à tarde

A Subseção Judiciária de Jacarezinho comemora 20 anos de sua instalação na cidade e uma cerimônia acontecerá nesta segunda-feira, dia 11, às 17 horas, no Sesc (Rua Dois de Abril, 720, Centro), e a presença de autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, nas esferas federal, estadual e municipal. O evento será transmitido no Canal da JFPR no YouTube.

O objetivo da solenidade será relembrar a criação e instalação da 1ª Vara Federal e reafirmar a importância do trabalho desenvolvido por magistrados e magistradas, servidores e servidoras, ao longo dos últimos 20 anos de presença da Justiça Federal na cidade.

Nestas duas décadas, a Subseção Judiciária de Jacarezinho passou por profundas transformações, impulsionadas principalmente pela digitalização dos processos nos últimos anos. O juiz federal Rogério Cangussu Dantas Cachichi (foto), titular da unidade e à frente da vara desde 2013, destaca a modernização como um fator crucial para a melhoria na prestação jurisdicional. “Eliminamos os processos físicos e hoje operamos com 100% de digitalização”, comemora Cachichi.

A especialização da unidade é outro destaque. Anteriormente, a unidade de Jacarezinho atuava em diversas áreas, como cível, criminal, administrativo, previdenciário e execução fiscal. Atualmente, é especializada em matéria previdenciária, o que permitiu otimizar os trabalhos e equalizar a distribuição de processos com outras unidades do mesmo grupo.

“Sabemos da vulnerabilidade social e econômica da população que atendemos e buscamos oferecer um serviço eficiente e justo”, ressalta o juiz federal substituto Gustavo Alves Cardoso, na unidade desde 2017.

História – A 1ª Vara Federal de Jacarezinho foi instalada no dia 4 de novembro de 2004, com competência para ações do Juizado Especial Federal Cível e Criminal. Na ocasião, a solenidade de instalação foi conduzida pelo Desembargador Federal Tadaaqui Hirose, Coordenador dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região, que representava o Presidente da Corte, Desembargador Federal Vladimir Passos de Freitas.

Naquela data, o Diretor do Foro da JFPR era o Juiz Federal Nicolau Konkel Jr. A primeira magistrada designada como titular da Vara e primeira Diretora de Foro da Subseção foi a Juíza Federal Bianca Georgia Cruz Arenhart. O Diretor da Secretaria Administrativa era o servidor Eugênio Muzeka.

Em 1º de junho de 2011, a Subseção de Jacarezinho passou a atender o Juizado Especial Federal Avançado de Ibaiti. Depois, em 2013, passou a atender, parcialmente, a Unidade Avançada de Atendimento da JFPR em Wenceslau Braz.

A jurisdição da Subseção alcança 27 municípios. Desde a instalação da 1ª Vara, nove juízes e juízas atuaram na Subseção Judiciária de Jacarezinho. A sede é na Rua Paraná, 833, Centro.

Saiba mais sobre a história da Justiça Federal em Francisco Beltrão acessando o Portal memoria.jfpr.jus.br