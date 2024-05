MDB lança pré-CAMPANHA (vídeo)

Evento empolgou lideranças e simpatizantes em Londrina

Numa recente e grande festa, o MDB do Paraná realizou nem Londrina, o Encontro Estadual do Partido e o lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Tercílio Turini à prefeitura.

Com a presença do presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, o evento contou com a participação de mais de 700 emedebistas de todos os cantos do estado, pré-candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de quase 90 municípios.

“Foi uma grande celebração da democracia e o sentimento de que o MDB está no caminho certo, crescendo a cada dia, e sairá ainda maior e fortalecido após as eleições municipais; Tercílio cumpre seu terceiro mandato e voltou ao MDB, partido em que ele já havia sido filiado no final dos anos 1970”, afirmou, entusiasmado, o presidente da legenda, deputado Anibelli Neto.

Lideranças como o ex-governador Orlando Pessuti e o prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso, estiveram presentes.