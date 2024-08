Lupion FESTEJA 110 ANOS DE SANTO Antônio da Platina

E visita a 52ª Efapi

O deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), marcou presença na 52ª edição da Efapi, uma das mais tradicionais feiras agropecuárias do Paraná.

O evento, que acontece no Parque de Exposições Alício Dia dos Reis, atrai grande público e reúne diversas autoridades locais e regionais, em Santo Antônio da Platina.

O parlamentar estava acompanhado da esposa, Maria Fernanda, e dos três filhos. E também do candidato a prefeito Gil Martins (Republicanos) e da concorrente a vice-prefeita Terezinha Maiorky (PP). Juntos, visitaram as diversas repartições da feira, interagindo com expositores e visitantes. O evento é conhecida por promover negócios no setor agropecuário e oferecer entretenimento para as famílias da cidade e região, também celebra, nesta edição, os 110 anos de emancipação política.

Entre as visitas, o estande do Npdiario.

Em um discurso durante a visita, Lupion destacou a relevância do evento para a economia local e a importância de celebrar a história do município. “A gente tem que comemorar, e sem dúvida alguma será um momento de negócios, de alegria, de família e diversão para todos nós. Viva Santo Antônio da Platina, viva a Efapi”, afirmou o deputado.

A iniciativa conta com uma programação diversificada, incluindo shows musicais, exposições de animais, rodadas de negócios e atividades culturais.

A presença de Lupion, líder da bancada ruralista no Congresso Nacional, reforça a ligação da feira com o setor agropecuário, essencial para a economia paranaense. Sua visita foi recebida com entusiasmo por produtores e moradores, que veem no evento um momento importante para a promoção e o desenvolvimento da agropecuária local.