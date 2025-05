Em Santo Antônio da Platina

A celebração de Santa Missa no alto do Morro do Bim está confirmada (fotos do mês passado).

Ocorrerá neste domingo, dia 27 de outubro, em Santo Antônio da Platina.

Tem início agendado para às 15 horas no Santuário da Divina Misericórdia, com o Padre José Antônio presidindo.