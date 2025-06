MISSA domingo no alto do Morro do Bim

Padre José Antônio vai celebrar

Em Santo Antônio da Platina foi oficializada há mais de um ano a missa no Santuário da Divina Misericórdia no Morro do Bim para ocorrerem sempre no quarto domingo de cada mês. A próxima celebração é neste domingo, dia 24 , às 15 horas, pelo padre José Antônio (pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua).

O Grupo Mensageiros da Rainha é o responsável.

Por oferecer uma visão ampla e panorâmica da zona urbana já havia sido instalado o Cristo Redentor em 1998.

A altitude do morro é de 668 metros.

A peça, feita por um motorista aposentado, João Batista de Oliveira, anos depois foi voluntaria e completamente restaurada pelo artista plástico Marcos Almeida.