Norte-pioneirense faz palestra em EVENTO MÉDICO na CAPITAL

No Fórum Multiprofissional do CRM

No dia 21 de fevereiro (uma sexta-feira), das 13h30m às 17h30m, ocorrerá o Fórum Multiprofissional do CRM-PR (Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná), com a Fiscalização em Serviços de Estética.

O responsável técnico é Carlos Felipe Tapia Carreño | CRM-PR 18.979, Gestor do Departamento de Fiscalização do Exercício Profissional do CRM-PR, conforme a Resolução CFM nº 2.321/2022.

O dr. Guilherme Graça Cardoso (foto) participará do evento.

Filho de Gleide e Celso Cardoso, é de Santo Antônio da Platina e reside na capital de todos os paranaenses.

O evento contará com a seguinte programação:

Abertura – Romualdo José Ribeiro Gama, presidente do CRM-PR.

Palestra: “Experiência da PC de Goiás na fiscalização em clínicas de estética”

Dra. Débora Daniele Rodrigues e Melo, delegada da Polícia Civil de GO.

Palestra: “Direito do consumidor e publicidade dos serviços de estética”.

Cláudia Silvano, Procon Curitiba.

Palestra: “A atuação da Vigilância Sanitária Municipal, em conjunto com o CRM-PR, na fiscalização da atividade de estética”, Luciana Marodin Cordeiro, Vigilância Sanitária Foz do Iguaçu.

Palestra: “Responsabilidade civil e penal do profissional que atua na estética”. Fernanda Schaefer, Coordenadora do curso de Pós-Graduação em Direito Médico e da Saúde PUC-PR.

Intervalo

Palestra: “Ações da Coordenadoria de Vigilância Sanitária Estadual em Estética”. Patrícia Capelo, Secretaria da Saúde do PR (SESA).

Palestra: “Complicações em procedimentos estéticos”. Guilherme Graça Cardoso, coordenador da Câmara Técnica de Dermatologia do CRM-PR (foto).

Palestra: “Ações da Gestão 2023-2028”

Dr. Carlos Felipe Tapia Carreño, gestor Departamento de Fiscalização do Exercício Profissional do CRM-PR

Mesa redonda:

Albertino Souza, corregedor CFM (a confirmar); Aline Manzatto, delegada Decrisa; Carlos Felipe Tapia Carreño, gestor Departamento de Fiscalização do Exercício Profissional do CRM-PR; Jaiderson Rivarola, presidente do Fórum de Procons municipais; Luciana Marodin Cordeiro, Vigilância Sanitária Foz do Iguaçu; Maria Teresa Ribeiro de Andrade Oliveira, coordenadora médica do Departamento de Fiscalização do Exercício Profissional; Maximiliano Deliberador, Promotor de justiça da Promotoria Consumidor de Curitiba. Patrícia Capelo, Secretaria da Saúde do PR (SESA).

Público: VISAs PR; PCs PR; Gestão/Coordenação de fiscalização de Conselhos de Fiscalização (CREFITO; CRBM; COREN; CRO; CRF); Membros do Ministério Público.