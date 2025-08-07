Em JACAREZINHO PM homenageia colegas

Solenidade reconhece trajetória de policiais e reforça compromisso com a segurança

Foi realizada na manhã desta quinta-feira (7), no auditório do SENAC em Jacarezinho, a solenidade em comemoração aos 171 anos de fundação da Polícia Militar do Estado do Paraná (PMPR). O evento foi presidido pelo comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Márcio Jaquetti, e reuniu autoridades municipais, representantes do Poder Judiciário, Polícia Civil, presidentes de associações de classe, comandantes de outras forças de segurança, além de policiais militares e seus familiares.

Durante a cerimônia, diversos policiais foram homenageados com medalhas de ouro, prata e bronze — concedidas aos que completaram, respectivamente, 30, 20 e 10 anos de serviços prestados com dedicação e excelência. As honrarias simbolizam o reconhecimento institucional à trajetória profissional dos militares que contribuem diariamente para a segurança pública no estado.

O clima do evento foi marcado por respeito, gratidão e emoção. Familiares e colegas acompanharam com orgulho a entrega das condecorações, reforçando o espírito de união e valorização dentro da corporação. Em seu discurso, o tenente-coronel Jaquetti destacou a frase do subcomandante do 2º BPM, major Leal: “Juntos somos fortes, unidos imbatíveis”, lema que traduz o esforço pela integração entre as instituições de segurança pública.

As autoridades presentes exaltaram o papel essencial da Polícia Militar na manutenção da ordem e na proteção dos cidadãos paranaenses, enaltecendo o exemplo de disciplina e perseverança dos homenageados.

Ao completar 171 anos de história, a Polícia Militar do Paraná reafirma seu compromisso com a excelência, o profissionalismo e o reconhecimento daqueles que, com coragem e lealdade, dedicam suas vidas à defesa da sociedade.