Premiação de queijos neste final de MAIO

Premiação valoriza e destaca a qualidade do leite

A segunda edição do Prêmio Queijos do Paraná, que será realizada nos dias 29 e 30 de maio no Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba, já começou com recorde: 515 queijos inscritos de 107 produtores e laticínios de 76 municípios, superando os 290 participantes da primeira edição.

Com 21 categorias, que contemplam queijos elaborados a partir de leite de vaca, cabra, ovelha ou búfala, além de criações especiais, o prêmio é uma vitrine para a diversidade e a excelência da produção queijeira paranaense. A categoria com maior número de inscritos foi a de Especialidades queijeiras e criações, com 114 produtos.

O Governo do Paraná, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR), faz parte do comitê gestor da premiação, além de ofertar capacitações aos produtores que participam da competição. Na primeira edição do prêmio, por exemplo, dos dez produtores que conquistaram o selo Super Ouro, oito foram assistidos por extensionistas do IDR-Paraná. Ao todo, 54 dos 98 queijeiros premiados contaram com assessoria da equipe do IDR-Paraná nas etapas de produção.

O Paraná é o segundo maior produtor de leite do Brasil, com uma produção média de 13 milhões de litros por dia, dos quais cerca de 6 milhões são destinados à produção de queijos.

“O Paraná é referência na produção de leite e não deve nada a outros estados na qualidade do queijo. Isso é resultado da dedicação e capacidade do produtor rural. Este prêmio é uma forma de incentivar ainda mais o produtor e alavancar o nosso mercado de queijos”, afirma Natalino Avance de Souza, diretor-presidente do IDR-Paraná.

Ele também ressaltou o apoio do Instituto na capacitação e no apoio às agroindústrias do Estado. “Durante os nove meses de preparação para a edição passada, o IDR-PR capacitou 75 agroindústrias. Apoiamos o agricultor rural, principalmente o pequeno agricultor, e com certeza isso fez com que eles entregassem um produto de qualidade e mais competitivo para o prêmio e também para o mercado”, garante.

O Prêmio Queijos do Paraná é promovido, além do IDR-PR, pelo Sistema Federação da Agricultura do Paraná (Faep), Sebrae-PR, Sistema Fecomércio-PR e Sindileite-PR.

PREMIAÇÃO – O prêmio também oferece uma série de incentivos aos produtores. Os premiados com medalha de bronze recebem um termômetro e um pHmetro; os de prata, um lava-botas. Quem conquistar o ouro ganha um curso de análise sensorial. Já o vencedor da medalha Super Ouro será contemplado com uma viagem técnica nacional ou internacional.

Além da premiação principal, o evento contará com o Concurso Excelência em Muçarela – Edição Pizza, voltado a identificar os melhores queijos com essa finalidade gastronômica.

A entrega dos prêmios será aberta ao público, que poderá aproveitar degustações, minicursos e palestras. As inscrições serão abertas em breve.

INTERNACIONAL – A produção queijeira do Paraná vem conquistando espaço nos palcos internacionais. Em 2024, um queijo fino produzido no Biopark, em Toledo, no Oeste do Estado, foi eleito o melhor da América Latina e ficou entre os nove melhores do mundo no World Cheese Awards, realizado em Portugal. O “Passionata”, com infusão de maracujá, destacou-se entre quase 5 mil queijos de 47 países.