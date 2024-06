Presidente Edimar na POSSE de CANZIANI

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, participou da posse do ex-deputado federal Alex Canziani na Secretaria Estadual de Inovação, Modernização e Transformação Digital.

Ele assume no lugar de Marcelo Rangel, que destacou suas ações na pasta e elogiou a indicação de Alex para o cargo. “Não tenho nenhuma dúvida de que, com o Alex Canziani, a secretaria estará em muito boas mãos. Quero também agradecer aos meus colaboradores, aos prefeitos e prefeitas que nos apoiaram nessa gestão”, disse.

Canziani afirmou que a sua fala é de gratidão a todos que participaram da cerimônia. “Na vida, a gente precisa ter propósito. Meu propósito é ajudar o Paraná. Tenham a certeza de que, agora, vou me dedicar muito a fazer o melhor trabalho na Secretaria. Para isso, conto com uma equipe de qualidade. Parabéns, Marcelo Rangel, pelo seu trabalho e da sua equipe”, comentou.

O presidente Edimar Santos parabenizou Marcelo Rangel pelo seu trabalho e destacou a competência de Canziani. “O Alex Canziani foi um grande deputado federal, é um gestor competente e um municipalista convicto. Tenho a certeza de que, na secretaria, ele vai fazer um grande trabalho em defesa da inovação em todos os municípios do Paraná”, comentou.

Falando em nome dos deputados federais, a deputada Luísa Canziani agradeceu a todos e ao governador Carlos Massa Ratinho Junior pela nomeação de Alex. “Agradecemos o governador por dar a oportunidade de o Alex Canziani fazer parte do Governo mais inovador do Brasil”, disse.