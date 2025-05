Nos dias 1 a 4 de março

Esse ano será realizado o 21⁰ Tempus Dei, retiro de carnaval da Paróquia de Santo Antônio de Pádua.

Será durante os dias 1 a 4 de março, com início no sábado às 14h, com o tema “Senhor, a quem iríamos nós?”.

O local é a Casa de Encontro Dom Pedro Filipak, Paróquia de Santo Antônio de Pádua.

Inscrição e mais informações no Instagram @goj_auroradivina.