Beto Preto em Santo Antônio e Jacarezinho (ASSISTAM COMO FOI)

Mais investimentos no Norte Pioneiro

O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto (foto) esteve nesta quinta-feira, dia 27, em Santo Antônio da Platina. Antes de cumprir a agenda, visitou novamente o Npdiario. Estava acompanhado dos assessores.

Foi recebido pelo deputado estadual Cobra Repórter, prefeitos de Jacarezinho, Marcelo Palhares, e platinense, Gil Martins, primeira dama Fátima Izak, e secretária municipal de Saúde, Adriana Cristina Mendes de Almeida.

Ele iniciou o dia em Londrina, onde concedeu entrevista coletiva à Imprensa. Depois, esteve em Cornélio Procópio,

No Gabinete do prefeito e da vice Terezinha Maiorky, em Santo Antônio da Platina, participou de cerimônia.

Na Cidade Joia, entregou oito AUTOMÓVEIS HYUNDAI HB20, uma CAMINHONETE FIAT STRADA, um FIAT CRONOS, dois ÔNIBUS VOLARE ATACK-9 (32 LUGARES) e VOLARE FLY-10 ( 37 LUGARES) e duas AMBULÂNCIAS TIPO A e TIPO B.

Visitou o Pronto Socorro Municipal e a Unidade de Atendimento Oncológica e Especializada no imóvel onde seria aberta a extensão do Hospital do Câncer de Londrina. Gil e Beto têm outros planos para o local, que deve mudar de nome e servir como um centro de atendimento. mais amplo.

Por volta das 17 horas, a comitiva do secretário se deslocou para Cambará. Na manhã desta sexta-feira, estará em Jacarezinho.

Mais detalhes ao longo deste fim de semana.

Imagens: Yago Juliano e Alecsander Ferreira

