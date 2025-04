CIDA Borghetti será PRÉ-CANDIDATA À Governadora: assista

Notícia esquenta cena política no feriadão

A ex-governadora, ex-deputada federal e ex-deputada estadual do Paraná, Cida Borghetti (foto quando visitou pela segunda vez o Npdiario no dia 16 de abril de 2018) informou possuir autorização da direção nacional do PP para se apresentar como pré-candidata ao Governo Estadual, nas eleições do dia quatro de outubro 2026.

Em entrevista exclusiva à Rádio Jovem Pan News, em Curitiba, ressaltou que o seu partido, Progressistas, se organiza para o pleito

É provável uma Federação formada por PP e União Brasil, partido que tem o senador do Paraná, Sérgio Moro (União), como pré-candidato também ao governo paranaense (caso perca terá mais quatro anos de mandato na Câmara Alta, uma vez que o mandato de senador é de oito anos).

Assim, Cida e Moro disputariam o mesmo cargo, ou ela seria novamente vice, hipoteticamente nesse caso fracionando o concorrente ao Iguaçu de Ratinho, que, não há dúvidas, será candidato à presidência da República

“Toda a minha trajetória política tem este perfil de centro-direita. Então, fico muito feliz por ter meu nome aprovado e, principalmente, bastante lembrado pela população, como um reconhecimento de que, à época, entreguei o mandato deixando o Estado eficiente e organizado para que a próxima gestão fosse realizadora”, disse a primeira mulher a governar o Estado do Paraná. Ela assumiu o comando do Poder Executivo em 2018, concluindo o mandato do então titular, Beto Richa, que renunciou ao cargo para postular o senado, sem sucesso.

Também revelou o suporte do Progressistas para que o deputado norte-pioneirense Pedro Lupion, seja concorrente ao Senado e não à reeleição como se supõe vai escolher.

Cida ainda anunciou tratativas com o PSDB e o PL para a filiação de dois parlamentares, a deputada estadual Mabel Canto e o deputado federal Vermelho. Os dois tucanos se juntariam ao grupo pró-Moro.

O deputado federal Ricardo Barros (PP), marido de Cida, pediu sua exoneração do cargo de Secretário de Indústria e Comércio no dia 17 de março. Ele apoiaria a pré-candidatura da esposa ou de Sérgio Moro ao Palácio Iguaçu.

Logo depois, Mauro Moraes reassumiu no dia 26, a sua cadeira na Assembleia Legislativa, deixando a secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, embora tivesse negado essa possibilidade em dezembro de 2024. Veja: https://npdiario.com.br/economia/mauro-moraes-nega-saida-da-secretaria/

O deputado estadual Paulo Rogério do Carmo, de Maringá, assumiu a pasta do Trabalho. Mauro fica na bancada de apoio do governador Carlos Massa Ratinho Junior(PSD), o qual deverá lançar o concorrente do grupo, hoje com mais chances para Alexandre Curi(PSD), embora existam outros interessados.

Conforme circula no mundinho fashion-político, há possibilidades para o secretário de Cidades, Guto Silva, vice-governador Darci Piana, ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, entre outros.