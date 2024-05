Deputados apoiam Gil Martins (vejam vídeo)

Felipe Francischini e Do Carmo são do União Brasil

O deputado federal Felipe Francischini visitou o Npdiario, neste fim de semana, em Santo Antônio da Platina. Ele, que preside o União Brasil no Paraná, manifestou apoio à pré-candidatura a prefeito de Gil Martins (Republicanos)

Acompanhado do correligionário deputado estadual Paulo Rogério do Carmo, reviu alguns amigos e conheceu parte dos pré-candidatos a vereador do partido.

Representando o deputado federal Pedro Lupion (PP), participou da reunião o assessor parlamentar Robson Luis Rodrigues.

Presentes o pai de Gil, ex-vereador Jair Martins, a esposa, Fátima Isac, os já vereadores Odemir Jacob “Brenno” e Edson Muniz Gonçaves “Buchecha”; os pré-candidatos à edis Lourival Domingues Neto “Neto da Barbearia”, Lucas Messias “Lucas do Mercado do Purga”, Rosimara de Freitas “Rosimara do Monte Real”, Sandra Pereira da Costa,“Sandrinha do Salão” e Sílvia Renata Taipo, “Silvia do Estacionamento”

Ausentes: Anderson Luiz dos Anjos Costa “Dos Anjos”, Danilo Augusto Ines de Melo “Danilo da Farmácia”, Divino Ribeiro Mota “Divino”, Franciene Zanato “Fran Zanato” , Jefferson Vernier “Professor Jé”, Lilian Utida Audi dos Santos “Professora Lilian” e Matheus Gardi Ribeiro “Theus Ribeiro”.

O presidente e o vice da legenda também participaram: Vinícius Jacob e Helyton Santos.

Luis Felipe Bonatto Francischini tem apenas 32 anos, é advogado e político. Foi deputado estadual e cumpre o segundo mandato de deputado federal.

Ele tem como madrasta, Flávia, ex-vereadora e agora, deputada estadual, e é filho de Fernando Francischini, ex-secretário de Segurança pública e ex-deputado federal.

Fotos: Paulo Ribeiro