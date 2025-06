Parlamento reage à escolha de GLEISI Hoffmann: VÍDEOS

Nova secretária de Relações Institucionais da Presidência

Parlamentares se manifestaram, nesta sexta-feira (28), para reagir à indicação da deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) para a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. A reportagem é da CNN.

Líder da oposição na Câmara, o deputado Zucco (PL-RS) escreveu que a nomeação é “mais um sinal preocupante” do caminho que o país está trilhando.

“O governo, que já enfrenta uma crise de credibilidade, opta por colocar à frente do diálogo com o Congresso uma figura cuja trajetória política é marcada por conflitos, radicalização ideológica e dificuldades na construção de consensos”, completou. O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) também fez críticas. “Lula escolheu para a Secretaria de Relações Institucionais, pasta responsável pela articulação do governo, ninguém mais ninguém menos que, Gleisi, a mulher mais odiada do Congresso”, apontou. Já o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) acrescentou: “Gleisi nas Reações Institucionais, maravilha! Está indo na direção certa, mas se Lula colocar Janja na Casa Civil, afunda o governo ainda mais rápido. Na torcida aqui, força Lula”. Parlamentares se posicionam mais ao centro tem tido cautela para comentar publicamente a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Aliado do governo, o deputado André Janones (Avante-MG) postou uma foto com Gleisi a parabenizando. “Desejo um bom trabalho e sorte nesse novo desafio, garanto que sua capacidade para esse cargo é gigantesca, estou muito feliz com a nomeação”.

A deputada Dandara Tonantzin (PT-MG) também fez elogios à colega de partido. “Parabéns, Gleisi, companheira e amiga, que agora assume um grande desafio como ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Um cargo de grande importância na interlocução do Executivo com o Legislativo, que Gleisi irá assumir com grande responsabilidade”.

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) disse que tem certeza da “competência e liderança” de Gleisi. “Serão fundamentais para fortalecer o diálogo e a articulação institucional nessa nova fase de reconstrução do país”.

Fotos e vídeo da visita da política ao Npdiario em maio de 2018: