Repercute tamanduá do NORTE PIONEIRO (assista dez vídeos)

Bicho invadiu casa de platinenses

EXCLUSIVO: Guilherme Inamorato, pai de duas meninas e casado com Maria Aretusa Brambilla, levou um grande susto em torno de 21h45m da última quinta-feira, dia seis, quando chegou em sua residência, na rua Japão, Vila Claro, em Santo Antônio da Platina.

O mecânico achou que o portão estava aberto. Quando entrou com o carro na garagem, pelo barulho esperava encontrar um cachorro dentro do quintal. Desligou o veículo e fui nos fundos pegar algumas chaves quando se deparou com o bicho, “o animal ficou meio em pé, abriu as patas como se quisesse me abraçar, achei que era assombração”, disse à reportagem ao Npdiario.

O fato foi noticiado em todo o Paraná por centenas de veículos de comunicação e plataformas.

O Aspirante Juliano Dalcol Pereira falou sobre o assunto.

Obviamente, a aparição inusitada atraiu muitos curiosos e vizinhos. E foi o assunto da semana no Norte Pioneiro.

O sargento Leandro e o soldado William , do Corpo de Bombeiros, com cuidado e profissionalismo, fizeram a captura do animal, e na sequência a soltura numa vegetação das proximidades.

O tamanduá-bandeira é encontrado em quase todo o território brasileiro, exceto nas regiões dos Pampas (no Rio Grande do Sul), Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde já está extinto localmente.

O nome “tamanduá-bandeira” tem origem no tupi e significa “caçador de formiga”, enquanto “jurumirim”, outro nome popular, significa “boca pequena”. O animal se difere por sua cabeça pequena e alongada e a cauda grande e peluda.

